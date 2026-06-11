Велислава Чамова: Правителството има единна позиция за Украйна и подкрепя усилията за мир

Няма различие между думите на премиера и моите, има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир. Това коментира на брифинг външният министър Велислава Петрова по повод спирането на помощта за Украйна.

Твърденията, че позицията ни спрямо Украйна ще доведе до криза или изолация са политически угодни, но не рефлектират на настоящата ситуация на диалог, каза Велислава Петрова-Чамова.

Тя потвърди, че руският посланик Елеонора Митрофанова е поискала среща с представител на МВнР и я е получила вчера - с директор на дирекция.

Поставени са двустранни въпроси без политическа ангажираност. "Няма скандал, а абсолютно нормални дипломатически отношения. Фактите са, че България води единна политика в търсене на решения за излизане от конфликта между Киев и Москва. Ние все още сме в списъка с неприятелски страни на Русия", отбеляза Петрова.

Според нея цялото правителство има единна позиция по темата с предоставянето на въоръжение за Украйна.

"Търсенето на разнобой е политически удобно, но няма общо с реалността. Всички искаме да се използват механизмите за постигане на примирие. България ще заема позиция, която трезво да анализира позицията, в която се намираме. Срещата на Германия и Франция със Зеленски очерта основите за преговорите за мир. Решението за спиране на безвъзмездната военна помощ е базирано на капацитета ни и това, което можем да дадем”, посочи тя.

По нейните думи външният министър на Украйна е благодарил на България за предоставената помощ досега и е призовал страната ни да продължи да защитава позицията за прекратяване на военните действия.

В България всяко следващо решение за помощ – дали военно-техническа или хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерския съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание, заяви в сряда Петрова. По нейните думи подкрепата за Украйна има различни направления – и хуманитарна, и военно-техническа, която се преценява според възможностите на страната ни.

Вече сме дали достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, затова отново призоваваме за всеобхватен реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, каза премиерът Радев преди правителственото заседание в сряда.

На въпрос дали България е комуникирала решението по отношение на помощта за Украйна с партньорите си, Петрова отговори, че това е наше суверенно решение на база капацитета ни и ние не сме държава, която ще докладва на други страни какво ще прави и какво не.

Вчера премиерът Румен Радев обяви, че повече въоръжение от складовете на Българската армия на Киев безвъзмездно не може да бъде дадено.

Продажбата на оръжие обаче остава възможна. А днес военният министър Димитър Стоянов разкри, че откакто той е на поста, не са получавани заявки от Украйна за предоставяне на въоръжение.

Петрова съобщи още, че следващата седмица България ще има среща на техническо ниво с представители на Съединените американски щати относно установяването на безвизов режим между двете страни.