Авария по Южното Черноморие, курорти остават без вода

Няколко курорта по Южното Черноморие остават без вода заради голяма авария, съобщава БНТ.

Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане "Зеленковска река", може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево.

Повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система, съобщават от ВиК.

Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове.

Дружеството призовава жителите и гостите за търпение и разбиране.