Млечният сектор алармира за дефицит на суровина

Нови правила на Министерството на земеделието поставят млечната индустрия у нас под сериозен натиск, предупреждават представители на сектора.

Според изискванията всеки внос на сурово мляко, млечен концентрат, суроватка на прах или масло - независимо дали идва от държави членки на Европейския съюз, или от трети страни - трябва да преминава през задължителна документална и физическа проверка, преди да бъде разрешена преработката му в България.

Проблемът се задълбочава от липсата на мобилни лаборатории по граничните пунктове, които да извършват тези проверки на място.

Представители на млечния сектор предупреждават, че новите правила вече водят до блокиране на доставките и невъзможност предприятията да изпълняват договорите си.

"Ние сме представени пред това да нямаме суровина вече десет дни, да не изпълняваме договорите си с доставчиците си, за което ще понесем санкции, да затваряме границите си, за което ще бъдем санкционирани от ЕС, да не изпълняваме заявките към крайните си клиенти и най-вече да освободим работниците си. В съдовете няма мляко, няма какво да преработваме, докато изчакваме държавата да прави проверка", коментира собственичката на преработващо предприятие Поли Пеева, цитирана от Bulgaria ON AIR.

Според Огнян Ганев, също собственик на преработващо предприятие, заповедта не въвежда реален контрол върху качеството, а спира движението на стоки.

"Практически тази заповед не въвежда контрол на качеството, тя възпрепятства физическото движение на стоките, което е в абсолютен противовес на европейските закони. Създава се дефицит и точно на качествена суровина, защото от Европа влиза само такава", заяви той.