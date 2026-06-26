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Доклад на Европол: България е транзитна страна за трафик на мигранти от Турция

Лидерите на мрежата са базирани в София

26.06.2026 | 17:34 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България е посочена като транзитна страна по маршрут за трафик на мигранти от Турция към Западна Европа в оповестен доклад на Европол.

Според анализа между България, Гърция, Молдова, Румъния и Сърбия е създадена регионална оперативна група, насочена срещу мрежи за трафик на мигранти.

Лидерите на една от тези мрежи били базирани в София и са организирали преминаването през България, като си сътрудничили със сходни престъпни структури в съседни държави, се казва в доклада. Мигрантите били превеждани през южната българска "зелена" граница до предварително определени места. Оттам те били транспортирани до София, временно настанявани в нелегални квартири, а след това превозвани към различни европейски държави. Акция в края на 2025 г. е довела до 16 ареста.

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Случаят е част от по-широката картина  в анализ на Европол, който Европейската комисия представи заедно с агенцията и кипърското председателство на Съвета на ЕС, съобщи БНР. В него се посочва, че въпреки успешните операции на правоохранителните органи организираната престъпност в Европа остава сериозна заплаха, бързо се адаптира и е дълбоко вкоренена.

В актуализирания доклад, Европол посочва 731 най-застрашаващи престъпни мрежи, действащи срещу ЕС. Според данните, 85% от тях използват законно регистрирани търговски дружества, за да прикриват или подпомагат престъпната си дейност. Най-честата дейност остава трафикът на наркотици с участие на 36,3% от мрежите. Следват поликриминалните структури с 23,3%, онлайн измамите с 16,4%, организираната имотна престъпност със 7,9%, трафикът на мигранти с 3,7%, прането на пари с 2,6% и трафикът на хора също с 2,6%.

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