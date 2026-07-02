Товарен камион за зърно изгоря напълно край с. Енево

Зърновоз изгоря напълно край добричкото село Енево, след като пламнал в района на разклона за населеното място. За инцидента съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Сигналът е получен на 30 юни в 17:31 часа. Към мястото веднага са изпратени два противопожарни автомобила и два екипа огнеборци.

Въпреки намесата им товарният камион е напълно унищожен. По информация на пожарната той все още не е бил натоварен със зърно, а огънят не е достигнал до намиращите се наблизо житни масиви.

Вероятната причина за пожара е късо съединение в превозното средство, посочи пред БТА директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Добрич комисар Дарин Димитров.

Само за последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 195 сигнала за произшествия. Потушени са 123 пожара, като няма загинали и пострадали.