Автомобил на Гранична полиция се преобърна на при пътен възел "Бинека"

Служебен автомобил на "Гранична полиция" е катастрофирал при пътен възел "Бинека", каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.

Инцидентът е станал вчера към 13:00 часа. При движение от автомагистрала "Струма" към Дупница водачът е загубил управлението над автомобила, ударил се е в мантинела и се е преобърнал в затревената площ в страни от пътя.

При инцидента няма пострадали хора, но са причинени материални щети. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни, посочи Табачка. Тя допълни, че автомобилът е превозвал служебно куче.

По случая е образувано следствено дело и е уведомена прокуратурата.