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Автомобил на Гранична полиция се преобърна на при пътен възел "Бинека"

Няма пострадали, има само материални щети

02.07.2026 | 15:17 ч. Обновена: 02.07.2026 | 15:19 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служебен автомобил на "Гранична полиция" е катастрофирал при пътен възел "Бинека", каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР –  Кюстендил Катя Табачка.

Инцидентът е станал вчера към 13:00 часа. При движение от автомагистрала "Струма" към Дупница водачът е загубил управлението над автомобила, ударил се е в мантинела и се е преобърнал в затревената площ в страни от пътя. 

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При инцидента няма пострадали хора, но са причинени материални щети. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни, посочи Табачка. Тя допълни, че автомобилът е превозвал служебно куче.

По случая е образувано следствено дело и е уведомена прокуратурата.

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