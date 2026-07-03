Здравков, ПБ: Ако всичко е редно с полетите, имиджът на Пеевски ще се изчисти

Депутатът от “Прогресивна България” Димитър Здравков коментира дискутираната от вчера тема за частните полети на Делян Пеевски, както и възможността конституционния съдия Десислава Атанасова да е била част от тях.



“Данните, които могат да бъдат изнесени от вътрешния министър по случая с чартърните полети, биха могли да изчистят имиджа на лидера на ДПС Делян Пеевски, ако се окажат коректни и положителни”, каза пред БНТ Здравков. Той е на мнение, че темата не би следвало да е “за медийна употреба”.

"Каква медийна употреба. Министърът на вътрешните работи си върши работата. Считам, че е време гражданите да получат истинска информация, която ги интересува, касаеща публични личности. Получиха се обвинения, че се навлиза в личното пространство на политика Пеевски. Аз не считам, че човек, който се е заел с политика има такова голямо лично пространство, че да го крие от гражданите. Ако всичко е редно в тези полети, ако информацията, която има възможност да представи министър Демерджиев е позитивна, това ще изчисти имиджа на господин Пеевски”, каза оещ депутатът от ПБ.

Разследване или проследяване?

Попитан дали става дума за разследване или просто за проследяване на пътувания, Здравков отговори, че не би допуснал действия без основания. Според него министър Демерджиев няма да си позволи да направи проверка без да има основания.

“Когато той в пълен вид може да представи информацията пред Народното събрание и обществото, ние ще разберем какви са били пълните мотиви за извършването на тази проверка, за хората, които са летели заедно с господин Пеевски, защо се е пътувало толкова често”, каза още Здравков.

Депутатът добави, че по този начин се прекъсва практиката на политически чадър.

“Действията на вътрешното министерство са такива, че показват, че вече върху никой не може да има политически чадър. Независимо как се казва, какъв пост заема и какво влияние има”, добави Здравков.

Санкциите “Магнитски”

Здравков коментира темата за санкциите “Магнитски“ и моралните измерения на политическото поведение. Той постави въпроси за етичността на връзки между политици, бизнес и институции:

“Морално ли е да пътуваш с бизнесмени, които после печелят определени обществени поръчки? Морално ли е да пътуваш с конституционни съдии, които пазят най-свещения закон на страната? Не всичко, което е законно, е морално”, каза Здравко и добави, че подобни казуси трябва да бъдат изяснявани от компетентните органи.