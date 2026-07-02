Костадинов: Ако Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов коментира появилата се информация, че конституционния съдия Десислава Атанасова е летяла в самолет с Делян Пеевски.

“Смятам, че в тази ситуация, ако Десислава Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка”, смяна Костадинов.

По време на изслушването на Демерджиев той заяви, че предполагаемото пътуване се е осъществило на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач от София до Дубай.

“Демократична България” също призовават Атанасова да подаде оставка.

Иска и среща с патриарха

В кулоарите на парламента Костадинов коментира и че ще поискат среща с патриарх Даниил по повод отхвърления вчера на Комисия по правата на човека и вероизповеданията законопроект за въвеждане на предмет “Добродетели и религия“ в българското образование. Костадинов съобщи, че ще внесат законопроекта отново след като мине законовия срок.

“Ще искаме среща с Негово светейшество, на която ще кажем, че за нас е редно в тази ситуация, разбира се, не само от страна българската патриаршия, но и от страна другите утвърдени през вековете вероизповедания в България, по същия начин да излязат с категоричен призив към българския министър-председател да изпълни поне това, което обещаваше по време на кампанията си“, посочи лидерът на “Възраждане”.

Костадинов обясни, че вчера на заседание на комисията законопроектът е бил отхвърлен, а най-голямата съпротива е била от представители на "Прогресивна България“.

Преди шест дни имаше среща между българския министър-председател Румен Радев и българския патриарх Даниил по поводи, свързани и с въвеждането на религиозно образование в училище.

“За нас остава изключително необяснимо защо вчера най-голямата съпротива срещу въвеждането на такъв предмет в българското училище дойде точно от представители на “Прогресивна България“, някои от които, между другото, демонстрираха изключително голяма неграмотност, обяснявайки как в България няма подготвени хора, които да водят подобен предмет, при условие, че имаме не един, а два богословски факултета, от които в продължение на десетилетия се дипломираха хиляди изключително добре подготвени специалисти-богослови”, каза Костадинов.

Той добави, че веднага след срещата в сайта на МС е качена позиция, в която пише, че специално са обсъждали въпроса за въвеждането на предмета.

“Ако тази позиция на Румен Радев не се е променила, означава, че той не контролира собствената група. Ако пък контролира собствената група и тя на свой ред е гласувала против, това означава, че Румен Радев миналата седмица е излъгал не кой да е, а Негово светейшество българския патриарх“, каза Костадинов.