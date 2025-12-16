Реалната заплаха на криптовалутите за банките

"Първо те игнорират, после се смеят на теб, после се борят с теб, а накрая ти печелиш". Този цитат често се приписва на Махатма Ганди, въпреки че индийският лидер за независимост никога не го е казвал. За крипто индустрията тази апокрифна фраза е популярна мантра. Дигиталните пионери са понасяли арогантност, подигравки и присмиване от елитите на Уолстрийт. Сега те са по-силни от всякога, пише The Economist.

Банкерите и доставчиците на цифрови активи имаха една плодотворна година. Крипто индустрията набра скорост, главно благодарение на правната сигурност, предоставена на стабилните монети от Закона GENIUS, приет през юли. Акциите на банките са се повишили с 35% от победата на Доналд Тръмп на изборите, поради очакванията за по-благоприятна регулация. Дори сред банкерите, които намират Тръмп за неприемлив по други причини, изключително малцина предпочитат регулаторния подход, възприет от Джо Байдън.

Въпреки това напрежението между старото и новото нараства, а заплахата от криптовалутите е по-голяма, отколкото много банкери някога са вярвали. Въпреки че кредиторите ще спечелят от дерегулацията, тяхната някога привилегирована позиция като финансова аристокрация на Републиканската партия изглежда по-нестабилна от всякога. Споделянето на тази роля с новодошлите в криптоиндустрията представлява дългосрочна заплаха.

Непосредствената загриженост за банкерите е регулирането на стабилните монети. Законът Genius Act забранява стабилните криптовалути да предлагат доходност на купувачите си, което е отстъпка, целяща да предотврати криптовалутите да подкопаят търсенето на банкови депозити и по този начин да намалят кредитирането. Но едно обходно решение означава, че емитентите на стабилни криптовалути като Circle (която емитира популярната криптовалута USDC) могат да споделят приходите си с борси като Coinbase, които от своя страна плащат „награди“ на потребителите, купуващи стабилни криптовалути. Банките искат тази вратичка да бъде затворена.

Доходността не е единственият проблем. На други места криптовалутите заплашват да паднат под прага на достъп. През октомври Кристофър Уолър, управител на Федералния резерв и кандидат за председател, разтревожи банкерите, когато предложи повече фирми да получат достъп до платежните системи на централната банка. По-късно Уолър се оттегли от изявлението си, като заяви, че притежателите на такива сметки във Федералния резерв все пак ще се нуждаят от банкови лицензи.

Накрая, на 12 декември, криптовалутите провряха крак във федералната банкова система. Американски банков регулатор одобри национални банкови лицензи за пет компании за дигитално финансиране, включително Circle и Ripple. Въпреки че това не дава право на институциите да приемат депозити или да отпускат заеми, то им позволява да предоставят услуги по съхранение на активи на национално ниво, вместо да разчитат на мозайка от одобрения на държавно ниво. Банките бяха оказали натиск върху регулаторите да не одобряват новите лицензи.

Само по себе си, всяко едно от тези събития – реч, банков устав, някои регулаторни решения от страна на емитентите на стабилни криптовалути – може да бъде отхвърлено като незначително. Взети заедно обаче, те представляват сериозна заплаха за традиционните банки. Кредиторите вече са загубили централната си роля в отпускането на заеми и посредничеството при търговията, изместени от частни кредитори и ловки пазарни участници извън банковата система. Те не желаят да загубят отново.

Криптофирмите считат, че преференциалното третиране на банките създава неравнопоставеност и вреди на конкуренцията.

Общият аргумент може да е разумен, но предлагането на „награди“ вместо доходност от стабилни монети е нагло заобикаляне на правилата. Фактът, че законодателите, които само преди няколко месеца забраниха доходността от активи, не се намесват, за да прекратят тази практика, разкрива истинския проблем за банките: рязката загуба на политическо влияние.

Банките вече не са основната финансова подкрепа на Републиканската партия. Вместо това криптото е намерило място сред контракултурната, антиелитарна политика на новата американска десница. Най-големите политически комитети в индустрията разполагат с стотици милиони долари в брой, готови да бъдат използвани в междинните избори през 2026 г., което винаги помага. Когато интересите на банките се сблъскват с тези на новодошлите, резултатът вече не е сигурен, а може би дори е вероятно да бъде в тяхна полза.

Банкерите може да са се възмутили от регулаторния натиск на администрацията на Байдън. Но, по значителна ирония, сега те разчитат на група сенатори от Демократическата партия, които са по-загрижени за прикритото изплащане на доходи от стабилни криптовалути, както и за рисковете, свързани с изпирането на пари. В опозицията си срещу получаването на банкови лицензи от криптофирмите, най-големите кредитори в Америка се оказват в съюз с профсъюзите и център-левите мозъчни тръстове. Както Ганди също не е казал:

„Врагът на моя враг е мой приятел.“