ПБ предлага промените в ИК, за които се бореше неуспешно ПП-ДБ

Депутатите от правната комисия приеха промени в Изборния кодекс, внесени в парламента от пет партии.

"Не е лошо да се отвори сега ИК, тъй като има достатъчно време до изборите. ПБ предлага промените, които в общи линии са промените, за които се бореше неуспешно ПП и ДБ. Задачата на ПБ е сложна, нейният електорат е разперен в социалните категории и това се прави за онези, които са гласували за тях и искат тези промени. ПБ се вълнува особено много, когато направи стъпка в духа на онова, за което са се борили", каза политологът проф. Николай Найденов в "България сутрин".

Не е съревнование кой е бил първи, коментира пред Bulgaria ON AIR политологът доц. Албена Танева. Според нея успехът на всяка инициатива не е само в авторството, а в това добър проект да се превърне в реалност.

"Има доза суета в шума. Не е прилично, когато авторството е на друг, това да не се казва. Ще спечели всяка политическа сила и политик, който умее да води не като създава изкуствената представа, че няма други. Лоша практика е да се търси конюнктурен обект", смята тя.

Важното е добрата идея да стигне до резултат, смята тя.

"Машините не могат да променят контролирания вот. Дефектите на грешките, които се получаваха преди в хартиения вот, тук ще бъдат минимални. Постоянно се внушава, че се крадат гласовете. Ако нямахме проблем с купуването на гласове, можехме да гласуваме по какъвто и да е начин", изтъкна проф. Найденов.

Промените в ИК не са свързани със стремежа да се удовлетвори интересът на една или друга група избиратели, на мнение е доц. Танева: "ПБ известно време ще се ползва от инерционния ефект на мобилизираното очакване".

Според доц. Танева има проблем с бюджета.

"Безспорно бюджетът е един от най-важните политически актове. Когато говорим и за завладяваната държава, начинът на присъствие на кукловодите не е спирал и няма само едно име. Важно е институциите да работят", настоя тя.

България няма да налага вето на санкциите на ЕС срещу Русия, но има своите резерви.

"Нашата държавна помощ не е била никога много голяма", смята проф. Найденов.

Важно за достойнството на една власт е да има ясен профил, допълни Танева.