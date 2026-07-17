УЕФА наточи ножа срещу ЦСКА, чакат се санкции по пет обвинения

Безредиците преди и по време на мача Дери Сити и ЦСКА няма да се разминат без последствия, след като бе образувано спешно дисциплинарно производство от УЕФА срещу клубовете.

Път обвинения са отправени срещу българския клуб - хвърляне на предмети; действия, които са причинили щети на стадиона; нарушения на обществения ред; расистко/дискриминационно поведение; нарушаване на основните правила за прилично поведение на служител, чието име е спестено.

Не по-малко сериозни са и обвиненията към домакините - нахлуване на публика на терена; хвърляне на предмети; нарушения на обществения ред; недостатъчна охрана.

Напрежението между феновете на двата отбора ескалира още преди началния съдийски сигнал и продължи по време на срещата, която беше временно прекъсната, докато стюарди и полицейски служители овладяваха възникналите инциденти.

Група гостуващи привърженици на българския клуб са изкъртили седалки от трибуните и са ги хвърляли, заедно с други предмети, към феновете на Дери Сити. Съобщава се още, че те са направили опит да съборят предпазните ограждения, разделящи двете агитки.

Един от привържениците на ЦСКА е бил заснет да уринира на обществено място в присъствието на полицейски служители, а друг е бил спрян от органите на реда, след като се е опитал да се нахвърли към група тийнейджърки.

По-рано същата вечер са били регистрирани и сблъсъци в района на улица „Бишъп Стрийт“ преди началото на мача. Фенове на ЦСКА, придружавани от значителен полицейски контингент, са преминали покрай няколко заведения, известни като популярни места за събиране на привържениците на Дери Сити.

В официално изявление ФК Дери Сити заяви, че „категорично осъжда насилието.