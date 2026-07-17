По американски: Специални пръстени за футболистите на новия световен шампион

Изцяло в духа на американския спорт победителите във финала на световното първенство по футбол ще получат шампионски пръстени, обяви ФИФА.

В неделя Испания и Аржентина ще излъчат новия световен шампион в Ню Джърси, а за победителите ще има пръстени, каквито получават и шампионите в Националната баскетболна асоциация (НБА) и Националната футболна лига (НФЛ).

На едната страна на пръстена ще бъде изборазена купата, която получават световните шампиони, а другата част ще бъде специално изработена за всеки от играчите и треньорите.

Освен 30-те артикула, които ще получат победителите, ФИФА ще пусне в продажба и още 1996 пръстена за феновете по света. Пръстените обаче няма да заменят традиционните медали, посочиха още от ФИФА.

(БТА)