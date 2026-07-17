ГЕРБ за "Коалицията на желаещите": Това си е буря в морето, не в чаша вода

В оправданията на правителството за присъствието на външната министърка Велислава Петрова в Киев и последвалата декларация в подкрепа на Украйна ГЕРБ видяха сериозен гаф или преднамерени действия.

Документът, който бе оповестен от Киев, де факто дава зелена светлина за военна и финансова подкрепа за Украйна. Министърката бе в там за Срещата на върха "Украйна - Югоизточна Европа". Ден преди това премиерът Румен Радев заяви от Париж, че България няма да участва в Коалицията на желаещите. Това е неформална група, която трябва да координира военната подкрепа за Украйна и да планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната. В киевската декларация обаче се акцентира на подкрепа точно за тази коалиция.

По-рано днес Радев подчерта, че министърката е отишла в Киев за националния празник, както и да води преговори за енергийно и икономическо сътрудничество. Дори попита кой е видял подписа й под документа. А самата Петрова обясни, че такъв тип декларации не се подписват, а се приемат постоянно. "Позицията на България остава една и съща - защитаваме своя интерес, но не пречим на своите съюзници и партньори да защитават своя. Не е поеман никакъв ангажимент за участие на България в Коалицията на желаещите", каза тя. И нарече скандала "буря в чаша вода".

Не е буря в чаша вода, категоричен е обаче депутатът от ГЕРБ Даниел Митов, който е бил и външен, и вътрешен министър.

"Опитът да се неглижира този гаф, или преднамерено действие, не е полезен за правителството, външно министерство, или дипломацията ни", категоричен бе той на брифинг в парламента. Той отбеляза, че ако за декларацията има хаос, то правителството е консолидирано около това да "защити руската олигархия като извади двама олигарси и руския патриарх от спусъка със санкции".

Това си е буря в морето, не в чаша вода, добави Митов.

ГЕРБ тепърва ще правят оценки на случилото се. "Този разнобой, тоя хаос, който се създаде между премиера и външният министър, създава впечатлението, че не знаят какво правят. Това генерира недоверие и скептицизъм", каза депутатът.

"Накрая се оказа, че името на нашия в министър фигурира в диспозитива на декларацията, реално е подписана. Подобен тип документи не се подписват физически на място, това е размяна на намерения. Сръбската страна е заявила, че няма намерение, и не е включена, въпреки че президентът Вучич бе там", обясни бившият министър. И подчерта - щом името на Петрова е там, значи е подписала.

Според него Радев "очевидно е обърнал глава на изток". Питайте го какво му е отношението към БРИКС, интересно ми е какво ще отговори, даде идея Митов.

Бившият външен министър Георг Георгиев също отбеляза, че на подобен тип документи няма физически подпис. Приема се за подписан, освен ако някоя държава изрично не е изявила да не го прави. Това е направила Сърбия.

Георгиев препоръча да се отвори сайта на украинския президент, където декларацията е публикувана. "Не просото присъстваме в нея, а сме конституирани като съавтор на декларацията", добави депутатът. Името на Петрова е последно в списъка, защото нивото й е министър, а останалите са държавни глави, премиери и вицепремиери.

"Тази декларация е много добре написана и разбираема, и ясно, че ние поемаме съответните послания. Няма нещо, което да е неясно", добави той.

"Или е огромен политически гаф, или е преднамерен ход, който обслужва стратегията "у нас едно, навън - друго". Коалицията на желаещите предния ден е ненужна, а на следващия казваме, че ние, в лицето на външно министерство припознаваме коалицията като основен инструмент", каза депутатът от ГЕРБ.