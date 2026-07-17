УЕФА препоръча: ЦСКА няма да продава билети за гостуването на Карабах

УЕФА образува дисциплинарно производство срещу ЦСКА и Дери Сити след инцидентите с привърженици на двата отбора по време на реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа, игран на стадион „Брендиуел“, признаха от клуба.

Европейската футболна централа препоръча да не бъдат продавани билети за сектора за гостуващи фенове на ЦСКА за предстоящия двубой срещу ФК Карабах в Баку на 23 юли от втория квалификационен кръг на турнира, докато не бъде взето окончателно решение по случая.

От ЦСКА обявиха, че ще направят всичко възможно привържениците на „червените“ да получат право да присъстват на мача в Азербайджан. Клубът ще представи пред УЕФА своите аргументи относно случилото се в Дери, включително позицията си за организацията на сигурността, условията и цялостното провеждане на срещата от страна на домакините и местните власти.

В същото време от „Българска армия“ категорично осъдиха всички прояви на агресия, непристойно поведение и хулигански действия по време на двубоя.

„Призоваваме нашата вярна публика за въздържане от всякакви непристойни прояви или расистко и/или дискриминационно поведение“, се казва в официалното съобщение на клуба.