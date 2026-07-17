Отиде си актрисата, изиграла "жената с гълъбите" в "Сам вкъщи 2"

Ирландската актриса и носителка на "Оскар" (Oscar) Бренда Фрикър почина на 81-годишна възраст, предаде ВВС.

"Никога повече няма да видим човек като нея и светът е по-беден без присъствието ѝ", заяви нейният агент Фил Белфийлд. "За мен беше чест да я познавам, да я обичам и да работя с нея. Тя завинаги ще има място в сърцето ми, както и в сърцата на толкова много почитатели на киното и телевизията по целия свят", допълни той.

От Дъблин до големия екран

Родена в Дъблин, Бренда Фрикър започва актьорската си кариера с роли в телевизията и театъра. През 1977 г. се появява в сапунената опера "Коронейшън стрийт" ("Coronation Street"), а година по-късно участва в телевизионната пиеса "Licking Hitler" от поредицата "Пиеса за днес" ("Play for Today"), написана от Дейвид Хеър.

След това Бренда започва да се появява във все повече и по-популярни продуции.

От 1986 г. тя играе медицинската сестра Меган Роуч в продукцията на BBC "Спешно отделение" ("Casualty"), а последната ѝ поява в сериала е през 2010 година.

Исторически "Оскар"

През 1990 г. Бренда Фрикър влиза в историята като първата ирландска актриса, спечелила награда носителка на "Оскар" за ролята си във филма "Моят ляв крак" ("My Left Foot") от 1989 година. Тя надделява над холивудски звезди като Джулия Робъртс и Анджелика Хюстън.

Две години, През 1992 г. влиза и в една от най-запомнящите се роли в кариерата си. Тя се превъплъщава в самотната жена с гълъбите в "Сентрал парк" (Central Park), с която героят на Маколи Кълкин - Кевин - се сприятелява в продължението на "Сам вкъщи" - "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" ("Home Alone 2: Lost in New York").