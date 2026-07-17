Разрушиха ограда и изкъртиха тръба при арест на дилърка на фентанил

Задържаха 42-годишна жена с десетки дози фентанил в столичния квартал "Факултета“, каза на брифинг пред медиите Зам.-началникът на Трето Районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) комисар Станислава Тодорова.

Жената не е известна на МВР.

Комисар Тодорова припомни, че на 1 юни, на същия адрес, беше задържан и братът на въпросната жена, който в момента е в ареста. Той е известен с прякора Гугутката.

Във времето измислят различни начини да възпрепятстват работата ни като изграждат високи, незаконни огради и пристройки към къщата. Кметът на столичния район "Красна поляна“ Димитър Петров ни осигури и самата районна община ни осигуриха багер, с който да премахнем оградата и постройката. Върху оградата имаше бодлива тел, обясни Тодорова.

От СДВР уточниха, че целта на изграждането на въпросните огради е е докато полицията успее да ги отстрани или прескочи, да се спечели време. При влизането на колегите днес, задържаните са изхвърлили наркотиците в мръсния канал, органите на реда са успели да извадят самата тръба, добави тя.

Прави се задълбочена проверка на цялото семейство за това къде работят, с какво се занимават и от къде си набавят наркотиците, посочи Тодорова. Тя обясни, че братът на задържаната, докато е в ареста, продължава да се води на трудов договор и полицията ще провери щателно и въпросните фирми.

Данните ще бъдат изпратени на Националната агенция по приходите.

Въпросната фамилия разпространява не само фентанил, а и хероин, марихуана и други наркотици. По случая се работи от три години и членове на семейството са задържани много пъти с различно количество дрога.

Разпространението на фентанила се увеличава, посочи Тодорова.

Работим добре и каквото е необходимо го правим на момента, каза пред медиите кметът на „Красна поляна“ Димитър Петров.