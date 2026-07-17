Кандидатстването за лагерите на SENSHI е отворено (СНИМКИ)

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Приемът на заявки за следващите тренировъчни лагери на KWU SENSHI и SENSHI вече е отворен. Международните събития ще се проведат от 3 до 6 септември 2026 г. във Варна, непосредствено преди бойната галавечер SENSHI 33 Grand Prix.

В рамките на четири дни състезатели и треньори от различни държави ще имат възможност да тренират заедно с някои от най-големите имена в световния кикбокс и бойните спортове.

Световни шампиони влизат в ролята на инструктори

Сред водещите инструктори ще бъдат четирикратният шампион на K-1 World Grand Prix Семи Шилт, легендарният Ернесто Хуст, световният шампион Алберт Краус, звездата на K-1 Анди Зауер, както и утвърдените специалисти Тариел Николейшвили и Ян Соукуп.

Те ще водят практически тренировъчни сесии, ще споделят опита, натрупан на международната сцена, и ще работят индивидуално с участниците за подобряване на техниката, тактиката и цялостната им подготовка.

През годините лагерите на SENSHI се наложиха като едни от най-престижните международни тренировъчни форуми в бойните спортове. Те събират елитни състезатели, шампиони, треньори и млади таланти от десетки държави, които обменят знания и опит с легендарни инструктори - световни шампиони и емблематични фигури в K-1 и киокушин карате.

Организаторите поемат разходите на одобрените участници

Освен достъп до тренировки на най-високо ниво одобрените кандидати ще получат и осигурени условия за престоя си. Организаторите поемат всички разходи за транспорт, настаняване и изхранване, за да могат бойците и треньорите да се съсредоточат изцяло върху тренировъчния процес.

Лагерите са предназначени за състезатели и треньори, които искат да надградят уменията си, да обменят опит с представители на международната бойна общност и да се подготвят в професионална среда за предстоящи състезания.

Това е и едно от местата, на които талантливите бойци могат да попаднат в полезрението на скаутите на SENSHI.

Крайният срок за кандидатстване е 5 август 2026 година. След тази дата закъснели или непълни заявления няма да бъдат разглеждани.

Формулярът за кандидатстване вече е отворен, като може да се регистрирате ТУК.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп - BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг".

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.