Катастрофа напълно блокира трафика на пътя между Созопол и Приморско

Катастрофа блокира трафика между Созопол и Приморско. В района на ропотамо има огромно задръстване. Трафикът е спрял и в двете посоки.

"Вече 30 минути от Аркутино до правата покрай реката. И разбира се, има ганчовци и батки, които много по-спешно трябва да стигнат до целта си и да рискуват живота си и този на много други", съобщиха шофьори в социалните мрежи.

Катастрофа близо до завоя "Стависки" е причината. Има пропускателен режим. Приотизират се тези, които напускат. Най- вероятно и заради пътната помощ, която пристигна, категоричен е водач, озовал се на мястото на инцидента.

Движението при км 35 на път II-99 Созопол - Приморско се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.