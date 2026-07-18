158 години безсмъртие: Почетоха четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (СНИМКИ)

С панихида, поднасяне на венци и цветя и историческа възстановка в подножието на връх Бузлуджа бяха отбелязани 158 години от подвига на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

Пред паметника на Хаджи Димитър се събраха представители на държавната и местната власт, военни, културни дейци, членове на патриотични организации и граждани.

Сред присъстващите бяха заместник-кметът на община Казанлък Драгомир Петков, народният представител Илиана Жекова, областният управител на Габрово Кристина Сидорова, представители на Общинския съвет в Казанлък и на 61-ва Стрямска механизирана бригада, както и гости от близки общини, културни институти, читалища и политически партии.

Поклон пред паметта на героите

Честването започна с рецитал на безсмъртното стихотворение "Хаджи Димитър" от Христо Ботев и с музикални изпълнения.

След това Драговитийският епископ Василий, игумен на Троянския ставропигиален манастир "Успение Богородично", отслужи заупокойна молитва в съслужие с духовници от Казанлък.

За подвига и саможертвата на четниците говори директорът на Националния парк-музей "Шипка - Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов.

Той призова българите да помнят завета на героите, да познават тази част от националната история и винаги, когато имат възможност, да почитат паметта им.

"Искам Бог да даде разум на всички нас, кураж и целеустременост, за да работим за величието на нашата родина и тя да изглежда такава, каквато искаме да бъде", заяви д-р Ангелов.

Той подчерта, че бъдещето на България зависи единствено от усилията и отговорността на самите българи.

Възстановка на последното сражение

В знак на признателност пред паметника на Хаджи Димитър бяха поднесени венци и цветя.

С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на загиналите по време на Бузлуджанската епопея през 1868 г.

Честването завърши с историческа възстановка на сражението, при което загива войводата Хаджи Димитър. Тя беше представена от участници от Национално дружество "Традиция", пише БТА.