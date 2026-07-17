Йотова: Левски продължава да ни събира и вдъхновява

"189 години Апостола на свободата продължава да ни събира, обединява и вдъхновява." Това заяви президентът Илияна Йотова в Търговище, където участва в откриването на нов паметник на Васил Левски.
Монументът беше представен официално пред жителите и гостите на града в навечерието на 189-ата годишнина от рождението на Апостола.
Левски като урок по държавност
В словото си държавният глава подчерта непреходното значение на делото на Левски и неговата визия за бъдещето на България.
"Говореше за законност, равноправие и най-много от всичко мразеше малодушието. Казваше на своите съвременници, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на българската свобода", заяви Йотова.
По думите ѝ днес българите отново имат нужда от силно усещане за национално достойнство.
Президентът посочи, че България трябва да има самочувствие не само като равноправен член на европейското семейство, но и като един от създателите на Европа.
"Нашият глас днес трябва да се чува не по-малко от гласовете на останалите. Аз имам това самочувствие и го предавам на децата и на младите хора", каза тя.
"България като храм на братството и равноправието"
Йотова отбеляза, че всеки паметник на Апостола е изграден не само от преклонението пред личността му, но и от вярата в идеалите, които той е оставил на поколенията.
"Далеч преди пламъците на Априлското въстание и Освобождението той беше посял националната революция в българските души, защото беше свободен човек. Представяше си България като храм на братството и равноправието между всички народности, които населяват земята ни", заяви президентът.
Тя подчерта, че хилядите паметници на Левски в България и по света образуват "ярко съзвездие", в което всеки автор е вложил вяра и надежда.
Паметник, създаден с общи усилия
Държавният глава открои работата на автора на монумента Илия Иванов и приноса на архитектите Вичка Стоянова и Живка Миланова.
Йотова посочи, че идеята за паметника е осъществена благодарение на обединените усилия на местната общественост, бизнеса и институциите. Тя отбеляза и ролята на местния клон на "Ротари клуб" за реализирането на композицията.
"Сигурна съм, че всеки, който мине покрай този паметник, ще го погледне и ще прецени себе си, живота си и онова, което прави. Ще опита да се съизмери с великата личност на Апостола на свободата", каза още тя.
Призив към младите поколения
Президентът подчерта, че в епоха на бурно технологично развитие и нови предизвикателства младите хора трябва да останат близо до идеалите на Левски.
"Доведете децата и внуците си тук, за да знаят своята история и да бъдат горди българи", призова Илияна Йотова.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.