Йотова: Левски продължава да ни събира и вдъхновява

"189 години Апостола на свободата продължава да ни събира, обединява и вдъхновява." Това заяви президентът Илияна Йотова в Търговище, където участва в откриването на нов паметник на Васил Левски.

Монументът беше представен официално пред жителите и гостите на града в навечерието на 189-ата годишнина от рождението на Апостола.

Левски като урок по държавност

В словото си държавният глава подчерта непреходното значение на делото на Левски и неговата визия за бъдещето на България.

"Говореше за законност, равноправие и най-много от всичко мразеше малодушието. Казваше на своите съвременници, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на българската свобода", заяви Йотова.

По думите ѝ днес българите отново имат нужда от силно усещане за национално достойнство.

Президентът посочи, че България трябва да има самочувствие не само като равноправен член на европейското семейство, но и като един от създателите на Европа.

"Нашият глас днес трябва да се чува не по-малко от гласовете на останалите. Аз имам това самочувствие и го предавам на децата и на младите хора", каза тя.

"България като храм на братството и равноправието"

Йотова отбеляза, че всеки паметник на Апостола е изграден не само от преклонението пред личността му, но и от вярата в идеалите, които той е оставил на поколенията.

"Далеч преди пламъците на Априлското въстание и Освобождението той беше посял националната революция в българските души, защото беше свободен човек. Представяше си България като храм на братството и равноправието между всички народности, които населяват земята ни", заяви президентът.

Тя подчерта, че хилядите паметници на Левски в България и по света образуват "ярко съзвездие", в което всеки автор е вложил вяра и надежда.

Паметник, създаден с общи усилия

Държавният глава открои работата на автора на монумента Илия Иванов и приноса на архитектите Вичка Стоянова и Живка Миланова.

Йотова посочи, че идеята за паметника е осъществена благодарение на обединените усилия на местната общественост, бизнеса и институциите. Тя отбеляза и ролята на местния клон на "Ротари клуб" за реализирането на композицията.

"Сигурна съм, че всеки, който мине покрай този паметник, ще го погледне и ще прецени себе си, живота си и онова, което прави. Ще опита да се съизмери с великата личност на Апостола на свободата", каза още тя.

Призив към младите поколения

Президентът подчерта, че в епоха на бурно технологично развитие и нови предизвикателства младите хора трябва да останат близо до идеалите на Левски.

"Доведете децата и внуците си тук, за да знаят своята история и да бъдат горди българи", призова Илияна Йотова.