Стабилност, стабилност, стабилност: Защо САЩ щадят Вучич?

Вашингтон и Брюксел водят все по-различна политика спрямо Сърбия. Докато Европейският съюз втвърдява тона си към Белград, Съединените щати са готови да пренебрегнат репресиите и отстъплението от демократичните стандарти в замяна на ограничени отстъпки от сръбското ръководство.

Това заяви американският професор от университета "Джонс Хопкинс" във Вашингтон Даниел Сървър в интервю за телевизия N1, посветено на началото на стратегическия диалог между САЩ и Сърбия.

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич определи диалога като "историческо постижение" и един от най-големите успехи на страната през последните десетилетия. Сървър обаче смята, че той представлява сериозен компромис от страна на Вашингтон.

"Белград е много умел в това да даде на американците половин хляб, а американците заради тази половина са готови да си затворят очите за репресиите, които се случват в Сърбия", посочи анализаторът.

Като пример за подобна ограничена отстъпка той даде посещението на сръбския президент Александър Вучич в Киев.

"Стабилност, стабилност, стабилност"

Според Сървър основната цел на американската политика на Балканите не е защитата на демокрацията, а запазването на стабилността и статуквото.

"Отговорът е - стабилност, стабилност, стабилност. Вашингтон не иска нищо повече от Балканите освен стабилност и вижда, че Белград има капацитет да дестабилизира ситуацията. Затова е готов да пренебрегне вътрешната политика на Вучич и да се опита да го спечели за сътрудничество по международни въпроси", обясни той.

По думите му Белият дом съзнателно пренебрегва все по-авторитарното управление на Вучич, както и тежки инциденти в региона. Сред тях Сървър посочи нападението в Банска в Северно Косово, атаките срещу военнослужещи от мисията KFOR и отвличането на трима косовски албански полицаи.

Белград играе с "американската карта"

Анализаторът смята, че Сърбия успешно се възползва от липсата на единство в западната общност. Докато Брюксел засилва натиска върху Белград, Вашингтон смекчава критиките си.

Сървър сравни тактиката на Вучич с тази на унгарския премиер Виктор Орбан - използване на "американската карта", за да бъде ограничен европейският натиск.

По думите му започването на стратегическия диалог само месеци преди изборите в Сърбия е ясен знак за американска подкрепа към сръбския президент.

Той не изключи възможността високопоставен представител на САЩ да посети Белград в края на предизборната кампания или самият Вучич да бъде приет във Вашингтон. Сървър определи евентуални подобни действия като "осъдителни".

Вашингтон залага на сделки

"Настоящата администрация в Белия дом води изцяло трансакционна политика. Не я е грижа за независимото правосъдие, демокрацията и човешките права нито у дома, нито в Сърбия", заяви американският професор.

Той уточни, че за разлика от Белия дом представители и на Демократическата, и на Републиканската партия в Конгреса остават силно обезпокоени от недемократичните процеси в Сърбия.

Въпреки слабите резултати на Белград в международните индекси за свобода, правосъдие и демокрация, Сървър очаква трансакционният подход на Вашингтон да доведе до икономически договорености.

Сред възможните сделки той посочи износ на американски втечнен природен газ за Сърбия и възобновяване на плановете за добив на литий.

"Вучич трябва незабавно да я уволни"

Сървър коментира и изказване на сръбски министър от Социалистическата партия, според която тя щяла да "изчисти Косово" още през 1998 г., ако се е намирала на мястото на тогавашния сръбски лидер Слободан Милошевич.

"Това изявление е толкова осъдително, че е трудно да бъде описано. Ако Вучич имаше и една-единствена клетка в тялото си, която да не е съгласна с нея, той щеше веднага да я уволни", заяви Сървър.

По думите му сръбският президент трябва да покаже, че наистина има намерение да изгради добри отношения с Косово.

"Не можеш да имаш добри отношения, когато държиш такива хора на отговорни позиции", заключи американският експерт, цитиран от БГНЕС.