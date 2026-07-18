Почина легендата на българския баскетбол Димитър Сахаников-Зуко

Българският баскетбол загуби още една от своите легенди. На 83-годишна възраст след кратко боледуване почина Димитър Сахаников-Зуко - една от емблематичните фигури в историята на играта у нас, съобщи БГНЕС.

Роден на 16 септември 1942 г. в Пловдив, Сахаников се утвърждава като един от най-силните български баскетболисти на своето поколение. В богатата му спортна визитка блестят седем шампионски титли, спечелени през 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 и 1975 г.

През кариерата си оставя ярка следа с екипите на Марица Пловдив, Академик София, Армеец и ВИФ.

Сред най-добрите в света

Димитър Сахаников е част от националния отбор на България на Олимпийските игри в Мексико през 1968 г.

Две години по-рано участва и на Световната купа, където българският тим завършва сред четирите най-добри отбора.

След края на състезателната си кариера Зуко остава отдаден на баскетбола и предава знанията и опита си на следващите поколения.

От игрището до треньорската скамейка

През 1980 г. е селекционер на женския национален отбор на България и води тима на Европейското първенство в Баня Лука.

Бил е наставник и на мъжкия, и на женския състав на Академик, а по-късно работи и в школата на клуба.

Треньорските му качества и задълбочените му познания за играта получават признание и извън България, където работи в Кувейт и Катар.

"Димитър Сахаников-Зуко си отиде, но остава завинаги част от историята на българския баскетбол. Паметта за него ще живее във всеки, който е имал щастието да го познава, да играе с него или да се учи от него. Екипът на БФБаскетбол изказва съболезнования на семейството и близките на Димитър Сахаников-Зуко! Поклон пред светлата му памет!", написаха от Българската федерация по баскетбол.