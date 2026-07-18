Три деца пострадаха при катастрофа на пътя Варна - София

Движението по главния път Варна - София е затруднено заради катастрофа в участъка между предприятието "Аркус" и разклона за великотърновското село Добри дял, съобщи bTV.
Инцидентът е станал около 14:00 часа и е между два леки автомобила.
По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са транспортирани три деца, жена, пътувала в единия автомобил, както и неговият водач.
На този етап няма информация за състоянието им.
Трафикът в района се регулира от полицейски екипи.
Причините за катастрофата все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.