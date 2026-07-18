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Три деца пострадаха при катастрофа на пътя Варна - София

Ранени са и още двама възрастни

18.07.2026 | 21:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Движението по главния път Варна - София е затруднено заради катастрофа в участъка между предприятието "Аркус" и разклона за великотърновското село Добри дял, съобщи bTV.

Инцидентът е станал около 14:00 часа и е между два леки автомобила.

По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са транспортирани три деца, жена, пътувала в единия автомобил, както и неговият водач.

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На този етап няма информация за състоянието им.

Трафикът в района се регулира от полицейски екипи.

Причините за катастрофата все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

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