Мамдани търси законов начин да арестува Нетаняху в Ню Йорк

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обсъжда с правния департамент на града дали местните власти разполагат със законов механизъм да задържат израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той пристигне за Общото събрание на ООН през септември.

Поводът е заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд срещу Нетаняху през ноември 2024 г. Съединените щати обаче не са страна по Римския статут, учредил съда, което поставя под сериозно съмнение възможността документът да бъде изпълнен от американските власти.

В интервю за подкаста "The Interview" на "Ню Йорк Таймс" Мамдани заяви, че според него израелският министър-председател е военен престъпник и "мястото му е в Хага".

Международният наказателен съд не е признал Нетаняху за виновен, а е издал заповед за ареста му по обвинения за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството във връзка с войната в Газа. Израел отхвърля обвиненията и не признава юрисдикцията на съда.

Юридическите правомощия остават неясни

Мамдани уточни, че води активни разговори с правния департамент на Ню Йорк, тъй като все още няма яснота дали местната власт може да нареди на полицейското управление на града да извърши подобно задържане.

Кметът подчерта, че няма намерение да излиза извън законовите си правомощия и че евентуалните действия на администрацията му ще бъдат предприети единствено в рамките на американското законодателство.

Правни експерти и политически представители и преди са поставяли под съмнение осъществимостта на подобен арест. Освен че САЩ не признават юрисдикцията на МНС, посещение на израелския премиер за събитие на ООН би могло да повдигне и въпроси, свързани с федералните правомощия и дипломатическия имунитет.

Нетаняху отвърна с обвинения

Бенямин Нетаняху реагира остро на позицията на Мамдани в радиопредаването "Sid & Friends in the Morning".

Израелският премиер заяви, че не се притеснява от заплахата за арест, и обвини кмета, че подкрепя "Хамас" и застава срещу интересите на Съединените щати и Израел.

По думите му Израел е единствената демокрация в Близкия изток, която защитава споделени с Америка ценности.

Израел: Мамдани няма такива правомощия

Генералният консул на Израел в Ню Йорк Офир Акунис отхвърли възможността местните власти да задържат Нетаняху и призова Мамдани да се съсредоточи върху управлението на града.

Губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хоукъл също заяви по-рано, че кметът не разполага с правомощия да извърши подобен арест.

Посланикът на Израел в ООН Дани Данон потвърди, че Нетаняху възнамерява да пристигне в Ню Йорк и да говори пред Общото събрание. Той обвини Мамдани, че подклажда враждебност към еврейската общност в града.

Обещание още от предизборната кампания

Идеята за арест на Нетаняху беше част от политическите послания на Мамдани още по време на кметската кампания през 2025 г.

Той неколкократно заявяваше, че Ню Йорк трябва да спазва международното право и че издадените от МНС заповеди следва да бъдат изпълнявани, включително тази срещу израелския премиер.

Позицията му предизвика остри реакции във Вашингтон. Президентът Доналд Тръмп определи намерението като неуместно, а републикански законодатели предложиха федерални мерки, които изрично да попречат на щатски и местни власти да изпълняват заповеди на Международния наказателен съд без разрешение от федералното правителство, пише БГНЕС.