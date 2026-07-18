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Красивият гол на Карагарен не стигна на Арда за победата

Септември измъкна точка след гол през второто полувреме

18.07.2026 | 21:30 ч. Обновена: 18.07.2026 | 21:31 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Септември и Арда завършиха 1:1 в двубой от първия кръг на efbet Лига, игран на Националния стадион "Васил Левски".

Гостите поведоха с великолепен гол на Бирсент Карагарен. След неуспешно изчистване той стреля от въздуха без подготовка и прати топката неспасяемо в левия ъгъл.

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Малко преди почивката Карагарен опита да изненада вратаря на Септември с удар от центъра, но не намери целта.

Домакините изравниха в 53-ата минута след корнер. След рикошет топката стигна до Себастиян Уейд, който отблизо оформи крайното 1:1.

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