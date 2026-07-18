Йотова: Левски превърна свободата в национален идеал

Карлово отбеляза тържествено 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски с церемония и традиционна заря-проверка на площад "Васил Левски". Честването премина под патронажа на президента Илияна Йотова, която прие строя на представителните части на Българската армия и произнесе слово, посветено на Апостола на свободата.

Пред паметника на Васил Левски беше положен "гирлянд на славата", а венци и цветя поднесоха представители на държавните и местните институции, политически партии, родолюбиви организации и признателни граждани.

"Левски носеше свободата в себе си"

"Апостолът на свободата облече в слово и в плът въжделенията на един народ, който искаше свободата си, и вплете в здрава нишка нравствените, политическите и обществените стремежи на българския народ, за да ги превърне в национален идеал, неподвластен на времето", заяви Илияна Йотова.

По думите ѝ Левски е носел свободата в себе си и е искал всеки друг да я притежава, защото тя развива човешкия дух, извисява го, осмисля борбата и ражда бъдещето.

Президентът подчерта, че за нея е чест да бъде заедно с жителите и гостите на града в деня, в който Карлово и цяла България отдават почит пред личността и делото на "най-първия сред апостолите на българската национална революция".

"Родолюбиво Карлово носи с гордост името "град на Левски", изтъкна тя.

Градът, който помни стъпките му

Йотова се обърна към карловци с думите, че вече почти два века съхраняват родната къща на Апостола, превърнала се в общобългарска светиня.

"Тук е църквата, в която е ръкоположен йеродякон Игнатий. Тук, в Карлово, всяка пътека помни стъпките му. Тук почива неговата майка, която никога не преклони глава", заяви държавният глава.

По думите ѝ от възрожденско Карлово идеалите и заветите на Левски достигат до всяко българско сърце. Те не звучат единствено в официалните слова, а се предават от поколение на поколение, защото народът ги помни.

"Никога не поиска нищо за себе си"

Президентът припомни, че Апостола е мразел малодушието и предателството и с остри думи е осъждал онези, които жертват общия идеал заради лична изгода.

"Такъв беше Левски, защото никога не поиска нещо за себе си. Затова стои високо на пиедестала на българската история", каза Йотова.

Тя открои и един от най-важните му завети - че победата по трудния път към свободата може да бъде извоювана единствено с общи усилия.

"За чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба", подчерта президентът.

По думите ѝ българите трябва да бъдат непримирими към неправдите и да останат единни, защото няма нищо по-голямо от народа и само той може да обръща времето.

В епоха на свръхинформация и свръхтехнологии повече от всякога трябва да знаем кои сме, откъде идваме и кои са героите ни, посочи Йотова.

"Той е в кръвта ни, той е в паметта ни", заяви тя и призова добродетелите, завещани от Левски, да бъдат предавани на децата и на бъдещите поколения българи.

"Поклон пред паметта ти, Апостоле! Да живее България!", завърши словото си президентът, цитиран от БТА.

Карлово - люлка на родолюбие и свободолюбие

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов започна речта си с думите на Захари Стоянов, според когото Левски е "бащата на апостолите", докато народът го е наричал простичко Дякона, а европейската преса - вожда на апостолите.

Кабаиванов припомни, че Левски се ражда в период на икономически подем за Карлово, когато градските първенци привличат най-добрите български учители, изграждат храмове и изпращат децата си да получават високо образование.

Според него обаче най-важно за формирането на бъдещия Апостол е възпитанието в родолюбие, свободолюбие, любов към образованието, науката и родината.

"Карлово по това време, освен Апостола на свободата, възпитава и дава на България изключително големи личности, които са двигателите на следосвобожденска България", подчерта кметът.

Идеалите, които надживяват поколенията

По думите на Кабаиванов писменото наследство на Левски разкрива неговите мечти и идеали, превърнали се в идеали на поколения българи - личната и народната свобода.

Той посочи, че Левски е разбирал колко трудно българите биха постигнали освобождението сами, но и е предупреждавал, че ако свободата бъде донесена отвън без участието на народа, това ще има тежки последици.

Според кмета делото на Апостола и неговите съратници прави възможно възстановяването на българската държавност и укрепването на нацията.

"Държава без силна нация, която да има перспектива, сила, национални цели и идеали, представлява една територия", заяви Кабаиванов.

Той призова българското общество да търси онова, което го обединява въпреки войните, глобализацията, трудностите и различията по важни въпроси.

"Имаме обичана държава, имаме национален пример за морал, честност и саможертва в лицето на Апостола. Имаме българска нация, нека да градим държава и да създаваме истински българи", каза кметът.

Заря в памет на Апостола

На церемонията присъстваха заместник-министри, народни представители, областният управител на Пловдив Георги Янев, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Атанас Георгиев, директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов, висши военнослужещи, представители на местната власт, жители и гости на Карлово.

Тържествата завършиха с проверка-заря в памет на Васил Левски.

Честването на годишнината от рождението на Апостола и празника на Карлово беше организирано от Община Карлово съвместно с Националния музей "Васил Левски", Комитет "Васил Левски" - Карлово, Фондация "Васил Левски", 61-ва Стрямска механизирана бригада, Архиерейското наместничество, Военния клуб, Средно училище "Васил Левски", Историческия музей и Общинската художествена галерия в града.