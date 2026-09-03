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Парламентът избира управител на НЗОК

Две са кандидатурите - на ПП и на ПБ

03.09.2026 | 07:40 ч. Обновена: 03.09.2026 | 08:07 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Народното събрание ще гласува избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това предвижда дневният ред за работа на депутатите, публикуван на сайта на парламента.

Миналата седмица бяха изслушани кандидатите за управител на НЗОК в парламентарната комисия по здравеопазването. Станимир Михайлов е предложен от парламентарната група на „Продължаваме промяната", а д-р Владимир Васев Даскалов е издигнат от парламентарната група на „Прогресивна България". За подуправител на НЗОК има една кандидатура - на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на „Прогресивна България". 

В дневния ред на парламента днес е и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на АМ „Хемус“ и предстоящите действия за реализация на проекта.

Депутатите ще обсъдят и два законопроекта на първо четене за промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, внесени от „Демократична България" и „Прогресивна България".

/МК/

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