Апелативният съд решава за мярката на 15-годишния, обвинен за убийството на Кузев

Пловдивският апелативен съд ще разгледа днес искането за по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите двама,17-годишни, не са обжалвали оставането си в ареста.

Преди заседанието пред Съдебната палата отново ще се проведе протест в памет на убития Георги Кузев.

Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели. В хода на разследването обаче е установено, че те също са участвали в жестокия побой и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния мъж. По случая са анализирани множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи.

Обвинението срещу последните трима задържани е същото, което беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи – за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и с мотиви, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.