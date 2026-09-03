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Апелативният съд решава за мярката на 15-годишния, обвинен за убийството на Кузев

Младежът е от втората група задържани

03.09.2026 | 07:30 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Пловдивският апелативен съд ще разгледа днес искането за по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите двама,17-годишни, не са обжалвали оставането си в ареста.

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Преди заседанието пред Съдебната палата отново ще се проведе протест в памет на убития Георги Кузев.

Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели. В хода на разследването обаче е установено, че те също са участвали в жестокия побой и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния мъж. По случая са анализирани множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи. 

Обвинението срещу последните трима задържани е същото, което беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи – за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и с мотиви, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.

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