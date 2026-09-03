Москва атакува Киев с дронове за седма поредна нощ

Киев беше атакуван с руски дронове за седма поредна нощ късно вечерта на 2 септември, съобщи "Киев Индипендънт". Експлозии са били чути в столицата малко преди 23:00 ч. местно време, а минути по-късно са последвали нови взривове.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана активно отблъсква руските дронове, насочени към столицата, и призова жителите да останат в укрития.

Въздушна тревога беше обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Тернопол в Западна Украйна, след предупреждения на украинските ВВС за приближаващи руски дронове. Около 00:38 ч. местно време в Киев отново са били чути експлозии, последвали предупреждения за руски реактивни безпилотни летателни апарати, насочващи се към града. Към момента няма данни за щети или пострадали.

Новата атака идва след седмица на почти непрекъснати руски удари по Киев, включително дневни атаки, балистични ракетни удари и множество въздушни тревоги. На 2 септември при руски удари по централната част на града бяха ранени най-малко 13 души, а бяха повредени университет, жилищна сграда и медицинско заведение.

На фона на продължаващите атаки президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат разделени на жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. Украйна изпитва сериозен недостиг на системи за противовъздушна отбрана, което оставя градовете уязвими за балистични ракети и реактивни дронове. |БГНЕС