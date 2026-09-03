Три жени от Канарите "на дръвника", ще се борят за оставането си в "Игри на волята"

Племето на Канарите претърпя нов неуспех на Арената на "Игри на волята" и трима от неговите воини ще се борят за оставане в голямата игра.

По време на племенния съвет психоложката Кристина, професионалната танцьорка Жани и авантюристката Йоанна бяха посочени като главните виновници за лошото представяне на отбора.

Вулканите, Ураганите и Канарите се изправиха в своя първи сблъсък за неприкосновеност. Битката изправи участниците пред сложни и непознати нови елементи, изискващи дисциплина, издръжливост и умела работа в екип.

Въпреки трудности в началото, Червените намериха пътя към успеха за втори пореден път. Втори завършиха Сините, които отново изпуснаха натрупана преднина, но показаха хладнокръвие и също стигнаха до спасението.

Загубата отреди на Зелените място край огъня, където водещата Ивет Лалова-Колио ги посрещна с горещи въпроси и новината, че цели трима от тях ще бъдат номинирани.

След разгорещена дискусия племето стигна до консенсус, че Йоанна, Кристина и Жани трябва да бъдат изпратени на битка за спасение. В днешните битки ще станат ясни и следващите номинирани в Дивия север.