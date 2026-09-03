BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 31

Иран атакува американски бази в Кувейт рано тази сутрин

Конфликтът в Близкия изток се активизира отново в неделя

03.09.2026 | 09:12 ч. Обновена: 03.09.2026 | 09:12 ч. 6
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Кувейт стана обект тази сутрин на иранска атака с ракети и дронове, заяви кувейтската армия, цитирана от Франс прес.

"Противовъздушната отбрана на Кувейт понастоящем прехваща вражески нападения с ракети и дронове", се казва в изявление на армията в социалната платформа "Екс".

"В отговор на престъпленията, извършени от Америка срещу народа на Иран, американски бази в Кувейт са атакувани с ракети и дронове", потвърди малко по-късно в "Екс" иранската държавна телевизия.

Свързани статии

Конфликтът в Близкия изток се активизира отново в неделя, като по този начин бе сложен край на близък един месец относително спокойствие.

Вчера иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция атакува няколко бази в Близкия изток, използвани от американската армия, включително в Кувейт. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Иран Кувейт САЩ атаки бази
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem