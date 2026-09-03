Нивото на река Дунав се повишава в българския участък

Нивото на река Дунав се повишава на няколко места в българския участък, докато понижение за последното денонощие е отчетено единствено при Ново село.

При Русе водният стоеж е -104 см, което представлява повишение с 2 см за последните 24 часа. Водното количество е 1626 куб. метра в секунда, а температурата на водата е 25,5 градуса, показват данните на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) за 3 септември.

Най-голямо повишение за последното денонощие е отчетено при Силистра - там Дунав се е покачил с 4 см за денонощие и водният стоеж достига -97 см.

Повишение с 1 см е регистрирано при Свищов, където нивото е -54 см.

При Оряхово и Никопол няма промяна за последните 24 часа. Водните стоежи там са съответно -93 см и -6 см.

Понижение е отчетено само при Ново село. Там Дунав е спаднал с 1 см за последното денонощие и водният стоеж е -61 см.

Въпреки покачването на някои места нивата на реката в българския участък остават ниски.

Данните на ИАППД показват и участъци с намалени габарити на фарватера, което е от значение за корабоплаването по Дунав.