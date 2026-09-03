Адът на живущите в “Баба Алино”: Няма нито ток, нито вода

След като преди дни в част от постройките в “Баба Алино” беше спряно електрозахранването, тази сутрин в пет от сградите беше спряна и водата.

Заповедта на общината беше обжалвана от инвеститорите в Административния съд, но това не спря изпълнението ѝ. А на място в комплекса инженерите от "Вик Варна" са установили и незаконни отклонения на водопреносната мрежа.

"Това е главен водомер, който захранва цялата сграда и който е на около 30 години. Той е напълно законен. Но байпасът, който е закачен за него, не е изградено от нас, те сами са си го изградили. То връща към шахтата и захранва останалите. При нас няма планове, няма разрешителни. Никой нямаше да разреши да се изпълнят нещата по този начин", коментира главният инженер на ''ВиК Варна'' Светослав Натов пред Bulgaria ON AIR.

Собствениците, които живеят в комплекса, не са съгласни с процедурите.

"Нямаме друго жилище, всичко спестено вложихме тук. Тока и водата ги плащахме през "Форест клуб", вода все още имаме, но ток – не. Засега имаме късмет със съседите, които имат ток - ходя при тях да изпера, да направя каша за детето, тя е на две години. Но не може да се живее така", каза собственичката на жилище Мария Шитикова.

Предстои да се ограничи и достъпът до сградите. На входните врати на част от домовете вече са поставени предупредителни знаци, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти.

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