Един цивилен е убит при удар по автобус В Украйна

Един цивилен е убит, а още петима са ранени при украински удар с дрон по автобус в Горловка, в контролираната от Русия част от украинската Донецка област, съобщи агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс.

Интерфакс цитира назначения от Москва кмет на града Иван Приходко, който съобщава, че автобусът е ударен при "умишлена атака с дрон".

Както Украйна, така и Русия отричат да вземат на прицел цивилни, отбелязва Ройтерс. / БТА