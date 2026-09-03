BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 115

Един цивилен е убит при удар по автобус В Украйна

Инцидентът е от контролираната Донецка област

03.09.2026 | 20:30 ч. 2
Reuters

Reuters

Един цивилен е убит, а още петима са ранени при украински удар с дрон по автобус в Горловка, в контролираната от Русия част от украинската Донецка област, съобщи агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс.

Интерфакс цитира назначения от Москва кмет на града Иван Приходко, който съобщава, че автобусът е ударен при "умишлена атака с дрон".

Както Украйна, така и Русия отричат да вземат на прицел цивилни, отбелязва Ройтерс. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Донецка област дрон удар цивилен загинал Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem