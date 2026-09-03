Нетаняху: Свалянето на режима в Иран е на една ръка разстояние

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази увереност, че Ислямската република в Иран може скоро да падне, като заяви, че режимът е по-слаб от всякога на фона на възобновените американски удари.

“Този режим в момента се клати. Той е по-слаб от всякога. Бори се за оцеляването си“, заяви Нетаняху на събитие с участието на израелски военни ръководители.

“Убеден съм, че можем да премахнем тази заплаха веднъж завинаги - тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още стои пред нас, но тя е близо. Не е невъзможна. Тя е постижима“, каза премиерът на Израел, цитиран от АФП.

В продължение на десетилетия Нетаняху определяше управляваната от духовници иранска държава като екзистенциална заплаха, в края на февруари Нетаняху започна съвместна атака срещу Иран със Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп обаче неочаквано обяви прекратяване на огъня през април.

САЩ засилиха икономическия натиск и възобновиха ударите тази седмица, което накара Иран да отвърне с атаки срещу американски съюзници в Персийския залив, Йордания и автономния регион Иракски Кюрдистан, но не и срещу Израел.

“Ако не ни атакуват, това не е случайно. Те атакуват всички, но не и нас. Познават нашата мощ - силата на оръжията ни - и нашата решимост“, заяви Нетаняху.

Изказването му идва преди парламентарните избори на 27 октомври. Някои социологически проучвания показват, че той изостава, докато опозиционните лидери го обвиняват в провал по отношение на Иран.