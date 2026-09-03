Фармацевт направи сделка с 5 кг марихуана, задържаха го

“Криминална полиция“ при ОДМВР-Варна получи оперативна информация за 36-годишен магистър-фармацевт, работещ в болнично заведение в града, за когото има данни, че разпространява марихуана и кокаин след предварителна уговорка.

В хода на проверката, направена на 1 септември мъжът е задържан непосредствено след като получил близо 5 килограма марихуана от чуждестранен гражданин, съобщиха от ОДМВР-Варна.

При последвалите претърсвания на жилището и автомобила на 36-годишния са намерени и иззети още 2,10 грама кокаин.

Направеният му тест за употреба на наркотици отчел положителен резултат за кокаин. Установено е, че непосредствено преди задържането мъжът е управлявал автомобила си след употреба на наркотично вещество.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Варна. Двамата мъже са задържани.