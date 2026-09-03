Бракът се отразява добре на Деми Ловато

Деми Ловато сподели, че никога не е била по-щастлива. 34-годишната певица през май отпразнува първата годишнина от сватбата си с Джутс.

Сега тя призна, че е намерила "безопасно място" във връзката си с музикалния продуцент и това ѝ е донесло удовлетвореност в живота. Звездата разкри и тайната на успешните отношения.

"Комуникацията е най-голямото и важно нещо във връзката. Когато сте способни да комуникирате един с друг за това, от което се нуждаете, което искате, това създава безопасно място за вас двамата да споделите чувствата си един с друг. Моята любов към Джордан расте всеки един ден и никога не съм била толкова щастлива в живота си. Така че, мисля, че комуникацията е голяма част от това", посочи тя пред "People".

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