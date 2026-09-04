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Шофьор камион загина при удар в дърво до село Мезек

На завой 51-годишният мъж е загубил управление над превозното средтво

04.09.2026 | 10:44 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьор на товарен автомобил загина при удар в дърво до свиленградското село Мезек, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Сигнал за произшествието е подаден в 16:25 ч. следобед вчера.

На десен завой 51-годишният мъж е загубил управлението на превозното средство и се е ударил в дърво вляво от пътното платно по посоката на движение. От сблъсъка мъжът от село Сива река, община Свиленград, е загинал на място, допълват от полицията.

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Тежки пътни инциденти със загинали на територията на област Хасково имаше на 26 юли. Тогава първо велосипедист беше блъснат от кола и загуби живота си до Птицекомбината в Хасково в 1:20 ч. след полунощ. Същата вечер трима германски граждани загинаха при сблъсък между два леки автомобила на магистрала „Марица“, а по същото време мотоциклетист на 50 г. загина при удар в автомобил на третокласен път в община Димитровград   
 

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мъж загина камион дърво Мезек
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