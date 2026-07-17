Санкция от над 100 000 евро за ТЕЦ "Бобов дол"

Районният съд в Дупница потвърди имуществена санкция от 102 258,38 евро, равняваща се на 200 000 лева, наложена на "ТЕЦ - Бобов дол" АД от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София.

Решението е постановено на 16 юли и е публикувано на сайта на съда.

Санкцията е за неизпълнение на условия от комплексното разрешително на дружеството, свързани с предприемането на мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества.

Значително запрашаване около централата

Нарушението е установено при проверка на 17 юли 2025 г., извършена след подаден сигнал. Експерти на РИОСВ - София констатирали значително запрашаване в района на ТЕЦ "Бобов дол" и близкото село Големо село.

Според събраните по делото доказателства от открития въглищен склад на централата се отделяли неорганизирани прахови емисии при товаро-разтоварни дейности и разместване на въглища с тежка техника.

По време на проверката не била установена работеща оросителна система в склада. Не били предприети и достатъчно ефективни мерки за ограничаване на запрашаването, посочва съдът.

Дружеството се позова на силния вятър

От централата оспорили наказателното постановление с аргументи за допуснати процесуални нарушения, недоказаност на нарушението и прекомерност на санкцията. Дружеството посочило още, че в деня на проверката е имало силен вятър, който според него е допринесъл за образуването и разпространението на праховите емисии.

Съдът обаче приел възраженията за неоснователни. В мотивите се посочва, че операторът на инсталацията е длъжен да предприема необходимите мерки и при неблагоприятни метеорологични условия, особено предвид непрекъснатия режим на работа на централата. Магистратите отбелязват също, че дружеството е било санкционирано и по други административнонаказателни производства за сходни нарушения на условията в комплексното му разрешително.

Според съда опазването на околната среда и здравето на хората е от висока обществена значимост, поради което санкцията е съобразена както със закона, така и с тежестта на нарушението.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Административния съд в Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.