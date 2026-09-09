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Бой на пътя: Две жени нападнаха трета пред 5-годишното ѝ дете

Неприлични жестове и бой на улицата в Бургас

09.09.2026 | 11:43 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Случай на агресия на пътя в Бургас е прераснал във физическа саморазправа между три жени, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. вчера на улица "Лазар Маджаров". 26-годишна жена от Сливен управлявала автомобил, в който пътувала и 5-годишната ѝ дъщеря. При десен завой от булевард "Стефан Стамболов" към улица "Лазар Маджаров" пред колата ѝ агресивно навлязъл друг автомобил.

Жената подала звуков сигнал, след което две бургазлийки на 27 и 30 години, пътуващи в другата кола, започнали да отправят неприлични жестове.

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Малко по-късно двата автомобила спрели на пътното платно. По данни на полицията двете жени слезли от автомобила и нанесли няколко удара на 26-годишната шофьорка.

Инцидентът се е разиграл пред 5-годишното ѝ дете.

Служители на Второ районно управление в Бургас продължават работата по изясняване на случая, пише БНТ.

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