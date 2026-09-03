24-годишен е задържан с три вида наркотици в Нови пазар

24-годишен мъж е задържан в Нови пазар, след като в жилището му са открити три вида наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Проверката е извършена вчера сутринта след получен оперативен сигнал. Криминалистите претърсили жилище в града, обитавано от мъжа, който и преди е попадал в полезрението на полицията.

В имота са намерени около 14 грама зелено-кафява тревиста маса, за която мъжът заявил, че е марихуана, около три грама т.нар. "чай за пушене" и близо един грам бяло кристално вещество.

Веществата са иззети и предстои да бъдат изследвани.

24-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар.

По случая е образувано досъдебно производство.

През август при друга акция в Шуменско полицията иззе 45 грама канабис от дома на 32-годишен мъж във Велики Преслав, пише БТА.