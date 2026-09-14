Заради напрежението със САЩ: Канада обмисля статут на "асоцииран член“ към ЕС

Канадският министър-председател Марк Карни проучва възможността за по-тесни връзки с Европейския съюз, включително придобиване на статут на "асоцииран член“ на блока, съобщи в неделя изданието Wall Street Journal.

Към момента такъв статут не съществува, но ЕС би могъл да прояви готовност за създаване на специални договорености за членство, пише вестникът, позовавайки се на неназовани представители на ЕС и Канада.

Европейската комисия не отговори на запитване за коментар, добавя Euronews.

Информацията се появява преди речта, която Карни трябва да изнесе в четвъртък пред Европейския парламент в Страсбург и в която се очаква да представи визията си за отношенията между Канада и ЕС в условията на сложна геополитическа обстановка.

Напрежение със САЩ

Отава води историческа търговска война със САЩ, белязана от налагането на високи мита и липса на признаци за деескалация.

Според доклада ЕС и Канада се стремят да засилят търговските връзки по отношение на стоки, услуги и движение на работна ръка, особено в сфери като енергетиката, изкуствения интелект, отбраната и критично важните суровини.

Съобщава се също, че двете страни обсъждат мащабни съвместни проекти, включващи подводни кабели, центрове за данни, облачна инфраструктура и сателитни мрежи. Канада има желание и да увеличи износа на енергия към Европа, отбелязва WSJ.

Въпреки това, постигането на каквато и да е форма на статут на "асоцииран член“ може да се окаже трудно. ЕС прилага строги правила за членство и следва продължителен процес за промяна на съществуващите си договорености.

Все пак, последиците от президентството на Тръмп, белязано от мита и заплахи от двете страни на Атлантика, биха могли да насърчат възприемането на по-гъвкав подход.

По-рано тази година германският политик Фридрих Мерц представи своята визия за статут на "асоцииран член“ - първоначално замислен за Украйна, но потенциално приложим и за Канада. Този модел би задълбочил връзките с ЕС, без да изисква пълноправно членство.

Съвместно посещение на Макрон и Карни

Френският президент Еманюел Макрон и канадският министър-председател Марк Карни ще посетят следващата седмица френската територия Сен Пиер и Микелон, разположена на около 20 км от атлантическото крайбрежие на Канада. Посещението има за цел да демонстрира подкрепа за близките връзки между двете страни на фона на напрежението с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха от Париж в неделя.

Посещението ще подчертае споделените ценности на Франция и Канада, сред които са "свободата, демокрацията, върховенството на закона и зачитането на суверенитета на нациите“, заявиха от Елисейския дворец.

"В свят, белязан от завръщането на политиката на силата, геополитическото напрежение и новите форми на зависимост, Франция и Канада споделят обща амбиция“ – да укрепят способността си да действат независимо, се добавя в съобщението.

Това ще бъде първото посещение на канадски министър-председател на архипелага, отбелязаха от френското президентство. Последният френски президент, посетил територията, беше Франсоа Оланд през 2014 г.