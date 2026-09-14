Колко струва подготовката за 1 клас?

Близо 50 хил. първокласници за първи път ще прекрачат утре училищния праг.

Срещаме се с Филип - един от бъдещите първокласници, за да проследим как се подготвя за големия ден и колко струва на едно семейство всичко необходимо за първия учебен ден в евро.

Сметките обаче оставяме на родителите, а за момчето е важна емоцията от първия учебен ден.

"Вълнувам се, че ще идват нови деца и ще се сприятелявам с тях", призна Филип.

На въпрос кое е най-трудното нещо в първи клас, той отговори:

"Писането в тетрадки. Математиката, защото тогава ще имам умножение и деление с пет числа и на мен ми е още много рано, просто много рано си свършвам работата".

Голямото пазаруване за Филип и родителите му започва.

Семейството вече има съвсем ясен списък какво задължително трябва да влезе в новата му раница.

"Ще заложим на качествени продукти - важно ми е да не са тежки нещата. За него е много важно раничката да е на любимите му герои. Предполагам, че ще трябва и с това да се съобразим. Със сигурност е много лесно да се затрупаш, но можем да бъдем сигурни, че ще загубят не един или два молива, така че ще се запасим да имаме за цялата година", каза майката Ана Палагачева.

На въпроса каква картинка трябва да има на учебните пособия, Филип ни отговори така:

"Хари Потър, "Майнкрафт", 67, футбол и покемон".

От тетрадките с тесни и широки редове до голямата раница, всяка покупка се подбира внимателно, за да няма изненади на първия учебен ден.

Равносметката на финала показва, че качествената подготовка на един първокласник струва средно между 130 и 200 евро. Между 55 и 90 евро струват анатомична раница и несесер. Учебните пособия изискват между 15 и 25 евро, а спортният екип и обувките за зала - още между 60 и 85 евро.

В същото време държавата е предвидила еднократна помощ в размер на около 153 евро за първокласниците.

"Забелязвам, не знам дали е заради еврото, но със сигурност има инфлация, трудно ми е да преценя, но да, трябва да си отдели човек една сума определено", коментира Палагачева.

Тя отбелязва и че цената невинаги е свързана единствено с качеството на продукта. Популярността на определени герои и изображения също може да оскъпи учебните пособия.

Разходите за първия учебен ден си остават за родителите, а Филип се готви за битката с математиката.

Към сметката за първокласника ще се добавят и букетите за неговите учители, които също са по-скъпи тази година.

Вижте повече в репортажа на Мария Андреева.