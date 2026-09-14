Шпионски скандал в НАТО: Любовница на офицер беше заподозряна във връзки с Кремъл

Романсът на командир от НАТО с жена, с която се запознал в Tinder, предизвика сигнал за тревога и опасност за сигурността в британска военна база поради опасения, че тя шпионира за Русия, разкрива вестник The Telegraph.

Високопоставеният испански морски офицер е имал връзка с Янина Уайт, жена с двойно британско и полско гражданство, родена в Съветска Русия, когато тя е била обвинена, че е агент на Кремъл.

По това време испанският офицер е служил в Съюзното морско командване (MARCOM) в щаба в Нортууд (графство Хартфордшър). Това звено следи руските подводници и военни кораби, навлизащи в британски води, както и танкерите, обект на санкции, които са част от "сенчестия флот“ на Владимир Путин.

Офицерът, семеен мъж с две деца, който се е разделил със съпругата си малко преди да започне връзка с Уайт в края на 2024 година, е отстранен от длъжност, след като служители по сигурността от Испания и НАТО започват да изпитват подозрения към нея.

Впоследствие британският персонал в Нортууд отнема пропуска му за достъп, а командирът на базата му забранява да влиза в обекта, докато тече разследване от страна на разузнавателните служби. През лятото на 2025 г. той е изведен от базата и върнат в Испания.

Несправедлива дискриминация

49-годишната Уайт, която живее в Ромфорд (Източен Лондон), отхвърли обвиненията в шпионаж и заяви, че е станала жертва на несправедлива дискриминация заради руския си произход. Тя вече не поддържа връзка с испанския военноморски офицер.

Уайт никога не е била арестувана, нито пък разследване е доказало, че е чужд агент.

"Със сигурност знам, че не съм руски шпионин. Доколкото ми е известно, не съм“, каза тя пред Тhe Telegraph.

Тя обаче твърди, че миналия месец руски служител на разузнаването я е поканил на кафе и я е разпитвал по време на пътуване до Санкт Петербург, където е отишла да посети болния си баща.

Шпионинът, когото г-жа Уайт нарича "Андрей" и който според нея е служител на руската Федерална служба за сигурност, е прекарал два часа в разпит в кафене близо до метростанция в града, като е задавал въпроси относно разследването по въпросите на сигурността и връзката ѝ с моряка от НАТО.

Описвайки срещата, г-жа Уайт разказва: "Попитаха ме дали знам нещо за работата [на бившия ми партньор]. Казах, че не знам. У дома имахме правило той да не говори за работата си.

Знаех, че се занимава с руския "сенчест флот“ и с подводници. Но беше строго забранено да се обсъждат каквито и да е подробности по темата у дома.

Половината въпроси бяха за това как съм се запознала [с бившия си партньор], как са тръгнали тези слухове и какво мисля по въпроса. Разпитваше ме за сестра ми, баща ми и съпруга ми. Питаше какви са отношенията ми [с бившия партньор] в момента. Казах, че не поддържаме връзка. Държеше се много любезно и ми донесе хубаво кафе“, добави тя.

Уайт започва връзката си с испанския офицер през октомври 2024 г. Това се случва малко след раздялата ѝ с бившия ѝ съпруг, виден ръководител на местната власт, посещавал "Даунинг Стрийт“ № 10.

Две седмици по-късно тя се нанася в апартамента с две спални на моряка в Райслип, Западен Лондон. "Открихме обща банкова сметка и започнахме да планираме почивки и да мислим за деца“, добавя тя.

Подозрения възникват, когато г-жа Уайт е поканена на коледно парти през декември 2024 г., на което присъства заедно с испанеца.

Според съдебни документи той я кани на събитието, провеждащо се в столовата за висши подофицери и старши чинове в Нортууд на 12 декември 2024 г., като урежда еднодневен пропуск за посетител с придружител за влизане във военната база.

През първата половина на 2025 г. обаче в MARCOM (Съюзническото морско командване на НАТО) възникват "съображения за сигурност“, свързани с командира и връзката му с г-жа Уайт – ентусиастка на тема стрелба, която посещава стрелбище в Базилдон, Есекс.

"Беше образувано разследване по въпросите на сигурността от страна на НАТО, както и такова от страна на Испания. Обединеното кралство не участваше в тези процеси, довели до решението на Испания да спре действието на националния допуск до класифицирана информация на [офицера]“, се посочва в съдебен документ.

Командващият офицер в Нортууд беше уведомен за разследването на 19 юни 2025 г. и отне пропуска за достъп на моряка „до приключване на разследванията по въпросите на сигурността“.

Най-сигурната база на НАТО в Европа

Уайт твърди, че на следващия ден е придружила въпросния моряк при посещението му в главния щаб на НАТО за морски бойни операции и щаб за висока степен на готовност в Оейраш, Португалия, докато той е участвал в събитие, свързано с отбраната.

Достъпът до военноморския щаб е бил разрешен на испанския офицер 10 дни след като пропускът му за сигурност в Нортууд е бил отнет и докато той все още е бил обект на разследване.

Г-жа Уайт настоява, че престоят ѝ в базата е бил безобиден и че никога не е получавала достъп до зони с ограничен достъп. Тя твърди, че фактът, че ѝ е било разрешено да бъде в базата, показва, че португалските власти не са я смятали за заплаха за сигурността.

"Влязохме в базата и докато той имаше достъп до всички онези свръхзащитени компютри и данни някъде там, аз седях край басейна, пиех кафе и чай и си прекарвах приятно“, каза тя и е категорична: "Никога не съм получавала достъп до каквито и да било свръхсекретни съоръжения.“

"Прекарах два дни в вероятно най-сигурната база на НАТО в Европа“, добави тя.