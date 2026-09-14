Фестивал за съвременен и социален цирк "Цирколюция" с 15-о издание в София

Фестивалът за съвременен и социален цирк "Цирколюция" отбелязва своето 15-о издание в София.

В програмата са включени циркови спектакли, музика, магично шоу, международна гала, срещи с артистите и циркови работилници.

"Акцент в нашата програма тази година са гостите ни от Испания - "Лос Галиндос" (Los Galindos). Три клоуна на сцената. Това е тайно представление, което се случва на тайно място. Разказва за абсурда, за фарса, в който живеем - за една присъда, която не е убедителна. И това през възможността "да умрем" от смях", сподели организаторът на фестивала Гео Калев в "България сутрин".

По думите му това е едно най-известните клоун изпълнения в Европа.

"Клоунът стои на върха на цирка, защото изразява емоции, за които само можем да мечтаем в обикновения си свят. "Лос Галиндос" (Los Galindos) са диви клоуни, жестоки са един към друг. Става дума за високоинтензивен спектакъл", каза още Калев за Bulgaria ON AIR.



Той отбеляза, че входът е свободен за деца, ученици, пенсионери и хора в неравностойно положение.

"Програмата се разшири много, имаме френска гала - пак сатира на обикновения живот. Имаме изключителни български артисти. Имаме нови премиери като "Народен цирк". Работилници за децата и семействата", посочи Калев.

Организаторът на фестивала отбеляза, че представлението на "Лос Галиндос" е предназначено за хора над 12 години и е на английски език. Всички други представления са за деца над 3 години,

Цирковото изкуство е по-живо от всякога, смята Калев.

"В последните 10-15 години създадохме поокление, което съзнава какво означава съвременен цирк и се интересува от това, което се случва в момента. Това е повече от живо изкуство", подчерта той.

"Цирколюция" Мини Арт Фест ще се проведе в Топлоцентрала в периода 25-27 септември.

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