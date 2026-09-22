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Йотова: 22 септември ни напомня, че можем да постигаме много с единство

С разум и задружни усилия можем да постигаме много, каза президентът

22.09.2026 | 10:48 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Президентът Илияна Йотова почета празника 22 септември.

В официалната си страница Йотова написа, че великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето.

“22 септември 1908 г. е паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много. Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В Манифеста княз Фердинанд заявява: “България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие“, се казва в съобщението на Йотова. 

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Държавният глава каза още, че днес България със самочувствие заявява себе си като свободна и равноправна държава.

“Да отстояваме националното си достойнство и да чертаем сами съдбините си. От единството, енергията и увереността ни зависи да изградим България като нашия сигурен и благоденстващ дом”, написа президентът. 

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Илияна Йотова президент Ден на Независимостта манифест Велико Търново Фердинанд
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