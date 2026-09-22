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Стрелба в училище в Западна Турция, най-малко петима са ранени

Причините за инцидента все още са неясни

22.09.2026 | 10:56 ч. 2
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Въоръжен мъж откри стрелба пред гимназия в Западна Турция, ранявайки петима души, включително ученици, съобщават турските медии.
Нападението е извършено около 08:00 ч. местно време в район Тургутлу, провинция Маниса, съобщи частната телевизия NTV.

Един от ранените е в тежко състояние.

Според информацията, неизвестен извършител е открил стрелба в района поради неустановена към момента причина, след което е избягал от мястото на инцидента.

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На място са пристигнали полицейски и медицински екипи; властите издирват нападателя, а мерките за сигурност около училището са засилени.

Това е поредният подобен случай на стрелба в Турция.

През април 14-годишен младеж откри стрелба в училище в провинция Кахраманмараш, убивайки девет ученици на възраст 10 и 11 години и един учител. Нападателят загина на място, припомня AFP.

При отделен инцидент в югоизточната провинция Шанлъурфа бивш ученик откри стрелба в учебното заведение, което е посещавал, ранявайки 16 души, след което сложи край на живота си, когато се изправи срещу полицията.
Нападенията предизвикаха обществено възмущение. Президентът Реджеп Тайип Ердоган освободи от длъжност заместник-министър на образованието и заяви, че правителството ще въведе мерки, включително ограничения върху притежанието на оръжие.

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Тагове:

Турция нападател открита стрелба ученици гимназия
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