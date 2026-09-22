Принц Хари преговаря за създаването на документален филм за Даяна

Херцогът на Съсекс принц Хари води преговори за създаването на документален филм за майка си - Даяна, принцесата на Уелс.

Според информация на вестник The Telegraph херцогът иска да отбележи 30-ата годишнина от смъртта на Даяна (на 31 август догодина), като почете паметта ѝ "по възможно най-значимия начин“.

Принцът се е свързал с няколко приятели и роднини на покойната си майка, включително с нейния брат – граф Спенсър, за да ги попита дали биха участвали в документалния филм.

Братът на Даяна, граф Спенсър, пусна своите мемоари съвсем наскоро, озаглавени "Лебедова песен: Даяна, моята сестра“ (Swan Song: Diana, My Sister), в които споделя, че е решил да напише книгата, за да избегне ролята на "говореща глава“ в някоя от многобройните планирани продукции за сестра му, опасявайки се, че те ще следват "погрешна“ насоченост.

В книгата си графът излага редица твърдения относно краля, включително за пренебрежителни думи, които той уж е изрекъл по адрес на принцесата в дните след смъртта ѝ.

Решението на херцога да създаде личен документален филм вероятно ще разгневи принца на Уелс, който през последните години мълчаливо понасяше публичните разкрития на брат си относно семейния им живот.

"Херцогът е обсъждал редица възможни проекти по повод 30-ата годишнина от кончината на майка си Даяна, принцесата на Уелс. Все още няма нищо окончателно решено или потвърдено; той продължава да обмисля кой би бил най-значимият начин да почете паметта ѝ през тази важна годишнина", казва източник, близък до Хари.

Подобна продукция би била реализирана от компанията на херцога и херцогинята на Съсекс Archewell Productions и вероятно ще бъде закупена от Netflix, с която Хари и Меган имат споразумение за предимство при избора на проекти.