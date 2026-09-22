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В кадър: София отбелязва 118 години Независимост на България

22.09.2026 | 11:47 ч. Обновена: 22.09.2026 | 12:33 ч. 16

БГНЕС

БГНЕС

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Празнични програми и тържества в цялата страна по случай 118 години от обявяването на Независимостта на България.

В столицата София също има тържества. Присъства и кметът Васил Терзиев.

"Да бъдеш независим означава сам да вземеш решенията си, но и да носиш последствията от тях. Ако искаме България да бъде по-силна, по-просперираща и по-уверена в бъдещето си, това няма как да стане само с една голяма декларация – ще стане с много малки стъпки, с решения, които са взети отговорно”, каза кметът на София Васил Терзиев.

Кулминацията на празника, както всяка година, е Велико Търново.

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