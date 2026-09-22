Лични вещи на Брижит Бардо бяха продадени за близо 1 млн. евро на търг в Париж

Търг за лични вещи на френската филмова звезда и активистка за правата на животните Брижит Бардо донесе близо 1 милион евро в Париж – сума, почти 20 пъти надхвърляща първоначалната оценка, съобщи аукционната къща Millon.

На търга бяха предложени общо 285 предмета – от сламени шапки, слънчеви очила и нощници до сервизи и мебели от домовете на Бардо в Париж и Сен Тропе, съобщава "Франс Прес“.

Бардо, която почина през декември на 91-годишна възраст, се оттегли от актьорската професия през 70-те години на миналия век и се превърна в активен защитник на правата на животните. Тя също така стана политически активна в крайнодесния спектър, като в по-късните си години отблъсна част от почитателите си заради крайните си публични възгледи относно имиграцията.

Бардо е осъждана пет пъти за реч на омразата, насочена най-вече срещу мюсюлманите, а до самата си смърт изразяваше задоволство от нарастващата подкрепа за партията на Льо Пен „Национален сбор“ (известна с антиимигрантската си политика) преди президентските избори през 2027 г.

Приходите от търга ще бъдат предоставени на нейната фондация за защита на животните и на Никола-Жак Шарие – единственото ѝ дете.

Основаната от актрисата през 1986 г. "Фондация Брижит Бардо“ съобщава, че е приютила 13 000 животни чрез четири свои центъра и 150 партньорски бази, подкрепя 350 организации във Франция и развива дейност в 70 държави.

За участие в търга се регистрираха около 3000 кандидати от Франция и чужбина.

"Брижит Бардо за пореден път се доказа като забележителен алхимик: тя превърна предмети с прогнозна стойност от около 50 000 евро в сума от близо 1 милион евро, включително таксите“, заяви аукционистът Александър Мийон.

Две кучешки нашийника – с идентификационна табелка, носеща името на Бардо и телефонен номер, и оценени общо на 30 евро. Те бяха продадени за 9400 евро на купувач от Русия.